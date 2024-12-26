Марко: Посмотрим, станет ли Лоусон великим гонщиком

В 2025 году Лиам Лоусон проведёт свой первый полный сезон в Формуле 1 в одной команде с Максом Ферстаппеном. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, в каких областях Лиам должен прибавить.

«Всё, что я могу сказать, так это то, что Лиам должен стабильнее выступать в гонках, – рассказал Хельмут Марко в подкасте Inside Line. – Он уже показывает отличные времена на всех типах шин, на дистанции ему не хватает стабильности, но это связано с недостатком опыта.

«Лиам уже доказал, что он очень жёсткий гонщик. Он не стесняется бороться с такими именитыми соперниками, как Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Серхио Перес.

Теперь ему предстоит провести полный сезон – он должен продемонстрировать, что в состоянии прибавить. В квалификациях Лиам выступал примерно на том же уровне, что и Юки Цунода. Посмотрим, насколько он сможет вырасти, и станет ли он одним из великих гонщиков».

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