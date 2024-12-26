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Бокс

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей века. А где Клички?

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей века. А где Клички?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирно известный портал BoxingScene обнародовал рейтинг лучших супертяжей в XXI веке.

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Первое место занял последний абсолютный чемпион «королевского дивизиона» Александр Усик, за ним разместились еще два украинца – братья Кличко. Серебро рейтинга у Владимира, а бронза – у Виталия.

Легендарный британец Леннокс Льюис занял четвертую позицию, а Тайсон Фьюри – 5-й.

В рейтинг также попали Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Энди Руис и Крис Берд.

Топ-10 лучших супертяжей в XXI веке по версии рейтинга Boxing Scene

  1. Александр Усик
  2. Владимир Кличко
  3. Виталий Кличко
  4. Леннокс Льюис
  5. Тайсон Фьюри
  6. Энтони Джошуа
  7. Деонтей Уайлдер
  8. Джозеф Паркер
  9. Энди Руис
  10. Крис Берд

sport.ua

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