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Футбол

Ювентус, вероятно, выкупит контракт вингера из Порту

Франциско Консейсан останется в Турине

Ювентус, вероятно, выкупит контракт вингера из Порту

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Правый вингер "Порту" Франциско Консейсан, выступающий за "Ювентус" на правах аренды, вероятно, останется в Турине. Об этом сообщает Николо Скира.

    Агента футболиста Жорже Мендеш рассказал, что его клиент очень доволен игрой за "бьянконери" и Франциско остаться в клубе надолго.

    "Ювентус" готов воспользоваться опцией выкупа Консейсана за 30 миллионов евро.

    Франциско в текущем сезоне сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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    www.ua-football.com

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