Кто самый богатый в НХЛ? Разбираем зарплаты Макдэвида, Панарина, Овечкина и других звезд

Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ

Артемий Панарин, Александр Овечкин, Коннор Макдэвид. Фото Getty Images Все самые крупные контракты лиги.

Новый сезон НХЛ уже стартовал. В Северной Америке игры начинаются с вечера 8 октября. Кто же самый богатый хоккеист лиги прямо сейчас?

Самая большая зарплата в НХЛ

Контракт немецкой звезды «Эдмонтона» Леона Драйзайтля начнет действовать со следующего сезона, так что сейчас самая большая среднегодовая зарплата — у Остона Мэттьюса. В этом сезоне у американского нападающего новый вызов — его назначили капитаном «Торонто». Получится ли на сей раз у «Мэйпл Лифс» снять проклятие плей-офф?

Самая большая зарплата в НХЛ среди вратарей

У вратарей лидирует Кэри Прайс, но он уже давно не выходит на лед, так что самые дорогие тут — россияне. Контракт Сергея Бобровского будет действовать еще два года, а Андрея Василевского — четыре, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что траты их клубов полностью оправдали себя.

Самая большая зарплата в НХЛ среди защитников

«Питтсбург» вряд ли будет претендовать на что-то серьезное, но самый дорогой защитник лиги играет именно в команде Кросби и Малкина. Эрик Карлссон по традиции много ошибается в обороне, но умение созидать позволило ему в 2019-м получить контракт с зарплатой в 11,5 миллиона долларов.

Самая большая зарплата в НХЛ среди нападающих

Александр Овечкин уже не входит в число самых дорогих игроков лиги, но среди крайних нападающих он по-прежнему в топ-10. За два года контракта ему нужно решить свою главную задачу — обогнать Уэйна Гретцки по голам.

Самая большая зарплата в НХЛ среди россиян

Новый контракт нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича позволил ему войти в топ-10 самых дорогих российских игроков НХЛ. Чуть больше будут получать две другие звезды «Блюз» Томас и Кайру, так что на ближайшие шесть лет на Бучневича рассчитывают как на одного из лидеров команды. Впрочем, он этот статус давно подтвердил.

Источник