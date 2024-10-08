Мэнселл: Ньюи быстро изменит ситуацию в Aston Martin

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл считает, что если Эдриан Ньюи сделает Aston Martin претендентом на победу в чемпионате, это станет главным достижением в его карьере.

Найджел Мэнселл: «Эдриан сможет быстро изменить ситуацию в Aston Martin. Думаю, уже в следующем году они станут более конкурентоспособны, добьются более высоких результатов, чем в этом сезоне, хотя работа, конечно, идёт на 2026-й.

Потеряв Ньюи, Red Bull больше не доминирует в чемпионате. Мы ещё раз убедились в том, какого масштаба этот специалист. В Aston Martin всё сделали верно, заполучив его к себе, если с ним команда будет побеждать, это станет главным достижением в его карьере.

Многие недооценивают этот фактор, но в Red Bull он не был полностью счастлив в последние годы. Теперь, находясь в Великобритании, в Aston Martin, он вновь почувствует силы и мотивацию. Если он будет чувствовать себя комфортно, а я уверен, что в Aston Martin так и будет, то сможет сделать что-то особенное».

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