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Футбол

Манчестер Сити уже нашел замену своему спортивному директору, который покинет клуб в конце этого сезона

Фаворитом на эту должность является Уго Виана

Манчестер Сити уже нашел замену своему спортивному директору, который покинет клуб в конце этого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Манчестер Сити" ищет замену своему нынешнему спортивному директору Чики Бегиристайну, который покинет клуб в конце сезона 2024/25.

    Как пишет Фабрицио Романо, фаворитом на эту должность является Уго Виана, который успешно работает в португальском "Спортинге". Благодаря его усилиям клуб подписал ряд талантливых футболистов, таких как Дьокереш, Диоманде и Юльманн.

    Напомним, что Бегиристайн присоединился к "горожанам" в 2012 году. Вместе с ним "Манчестер Сити" выиграл многочисленные трофеи, включая несколько титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

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