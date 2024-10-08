Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте и крузервейте Эвандер Холифилд рассказал, смог ли бы Риддик Боу победить Леннокса Льюиса на профи-ринге.

«Риддик Боу мог бы разорвать каждого… Единственное, что меня так разозлило, это то, что он не хотел драться с Ленноксом Льюисом. Я думаю, если бы Боу дрался с Льюисом перед тем, как британца начал тренировать Эмануэль Стюард, то Риддик победил бы», – сказал Боу.

Боу и Льюис встречались в финале Олимпиады 1988 года, победил Леннокс. К сожалению для болельщиков, Боу так и не вышел на ринг с Ленноксом Льюисом в профессионалах. Риддик отказался от титула WBC и выбросил его на помойку после того, как Льюис был назван его обязательным претендентом.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua