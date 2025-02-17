Экс-соперник Усика: «Хорошо, что Беринчик проиграл именно так»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис поделился мнением о поражении украинца Дениса Беринчика в поединке против американца Кейшона Дэвиса:

«Беринчик сделал все возможное, чтобы остановить оппонента. Он и стойки менял, и сближался, и дистанцию разрывал, но все равно всегда был медленнее. После третьего раунда лицо Дениса было таким, будто он провел на ринге все 12. Возможно, если бы украинец был чуть моложе… Но ему 36 лет, а Кейшону – 25. Это очень большая разница, которая сыграла свою роль.

Хорошо, что Беринчик проиграл именно так. Почему? Его соперник был очень заряжен и мог нанести много тяжелых ударов в голову – это оставило бы неприятные последствия для будущего здоровья украинского боксера. Если Денис не будет встречаться с топовыми боксерами, то год или два он еще может провести на профессиональном ринге. У него осатлся огромный опыт, но больше нет скорости.

Этот бой показал, что именно возраст – самый сильный соперник. Нельзя забывать, что у Дениса и так длинная карьера в боксе получилась. Возможно, он еще закроет это поражение, но для этого нужен не слишком сильный противник. На месте промоутера украинца я бы организовал для Беринчика два или три красивых поединка, чтобы он завершил карьеру», – рассказал Бриедис.

В 2018 году Майрис встречался на ринге с другим украинцем Александром Усиком – в конкурентном поединке уступил решением большинства.

sport.ua