В Sauber объявили о новом спонсоре

В Sauber объявили о подписании спонсорского контакта. Новым партнёром команды стала компания CoinPayments, специализирующаяся на криптовалютных платежах и транзакциях.

В предстоящем сезоне логотипы CoinPayments появятся на машинах С45 Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето.

Стефано Баттистон, коммерческий директор Sauber Motorsport: «Формула 1 продолжает развиваться, и меняются пути взаимодействия бизнеса с автоспортом. Сотрудничество с CoinPayments даёт нам возможность поработать с инновационной и динамичной компанией, которая разделяет наши ценности прогресса и трансформации.

Сотрудничество не только укрепит наше глобальное присутствие, но и откроет двери новым возможностям для взаимодействия с партнёрами и заинтересованными сторонами по всему миру».

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