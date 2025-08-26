Льюис Хэмилтон: Надо продолжать, даже если это тяжело

Заключительную часть летнего отпуска Льюис Хэмилтон провёл где-то на тёплых морях на борту яхты, хотя и не переставал тренироваться, всё-таки до Гран При Нидерландов остаётся всего несколько дней.

Но судя по сегодняшней реплике гонщика Ferrari в социальных сетях, перерыв ему был очень нужен, и он за эти три недели успел о многом подумать.

Льюис Хэмилтон: «Я всегда очень благодарен, когда начинается этот период, ведь появляется возможность отдохнуть и восстановить силы. И я о многом размышлял.

Каждый из нас должен многое преодолеть – как на личном уровне, так и в глобальном смысле. Очень важно воспринимать свет правды и любви, заботиться о самом себе, и тогда мы сможем лучше заботиться о других. Отворачиваться нельзя. Надо продолжать идти, даже если это тяжело».

Что семикратному чемпиону мира в этом сезоне, когда он стал гонщиком Скудерии, приходится несладко, знают все. Предпринимаются разного рода попытки прогнозировать дальнейшее развитие событий, кто-то верит, что Льюис вместе с командой сможет переломить такой ход событий, чьи-то предсказания явно менее оптимистичны, но всё это не столь важно.

Важно, что думает он сам, и его слова, обращённые прежде всего к болельщикам, говорят о многом. И чтобы показать всем, какой у него настрой, Льюис пару дней назад поделился несколькими фото, посвящёнными процессу тренировок, и комментарий к ним был таким: «Выходных не бывает».

