Ландо Норрис: Я беру назад свои слова о Максе

После яркой победы Макса Ферстаппена в Бразилии раздосадованный Ландо Норрис, фактически лишившийся тогда и без того условных шансов на титул, заявил в эфире Sky Sports, что победа досталась его сопернику благодаря удаче, а не таланту.

Но вчера во время торжественной церемонии вручения наград FIA гонщик McLaren публично признал, что был неправ.

Ландо воспользовался моментом, когда ему вручали приз за второе место в личном зачёте, и со сцены произнёс по-своему важные слова: «Прежде всего я беру назад комментарии о Максе, сделанные тогда, а я тогда сказал, что дело было в везении, а не в таланте. Впрочем, вы знаете, как пресса умеет изменять смысл сказанного.

Но я поздравляю Макса! То, что он сделал в этом году, в том числе, конечно, в Бразилии, просто невероятно. Так что я первый буду готов это признать, когда снова буду с ним сражаться.

Позади трудный сезон. Разумеется, я пытался делать всё, что в моих силах, чтобы дать ему бой, но в уходящем году этого было недостаточно. Причём иногда меня даже устраивает, что я финиширую вторым после Макса, ведь если тебе удаётся выступать лучше него, это уже очень серьёзное достижение.

В общем, год и для меня складывался чудесно. Мы многого добились, я стал выступать явно лучше, но при этом знаю, что должен прибавить ещё и работать больше, чем я работал в этом году, поэтому я уже в предвкушении 2025-го, чтобы предпринять следующую попытку».

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