Днепр одержал разгромную победу над БК Запорожье в Суперлиге FAVBET-2024/25

Команда Владимира Коваля завершила встречу с отрывом +32 очка

Завершился матч регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — Днепр одержал разгромную победу над БК Запорожье (83:51).

По итогам стартовой четверти команда Владимира Коваля обеспечила себе отрыв +8 (24:16). На большой перерыв она и вовсе ушла с преимуществом в 19 очков, поэтому вторая половина встречи уже превратилась в не более чем формальность.

Показательной стала заключительная четверть — игроки БК Запорожье совсем разуверились в шансах что-либо исправить, поэтому набрали всего лишь шесть очков.

Лучшим на паркете был сегодня опытнейший форвард Днепра Владимир Конев, на счету которого 14 очков, 7 подборов и 6 передач.

Стоит отметить, что Днепр сегодня показал очень хороший процент реализации трехочковых бросков (14 из 23), в то время как игроки запорожского клуба из 30-ти своих попыток из-за дуги реализовали всего лишь 3.

Чемпион Украины по-прежнему не знает горечи поражений в этом розыгрыше Суперлиги FAVBET-2024/25 — все девять матчей команда Владимира Коваля выиграла, что позволяет ей уверенно лидировать. На счету БК Запорожье лишь 3 победы в 12 матчах, итогом чего стало пребывание на седьмой строчке турнирной таблицы.

Свой следующий поединок Днепр проведет против Киев-Баскета, а БК Запорожье сыграет с Прикарпатьем-Говерлой. Обе игры запланированы на 21 декабря.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Днепр — БК Запорожье — 83:51 (24:16, 24:13, 20:16, 15:6)

Днепр: Конев — 14 очков, Закурдаев — 13, Горобченко — 11, Лещина — 9, Сыпало — 9, Загреба — 9, Дубоненко — 8, Тимофеенко, 7 очков + 10 подборов, Коротченко — 3.

БК Запорожье: Дмитренко — 12 очков, Николайчук — 8, Петренко — 8, Хохонюк — 7 очков + 7 подборов + ассистов, Никитин — 6, Величко — 6, Кабанов — 3, Новиков — 1.

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