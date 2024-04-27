У 2024 році десятки профі-команд в Україні отримують фінансування з бюджету. Де й кому платять найбільше

Використання коштів платників податків – тригерне питання в Україні завжди, а під час війни з Росією й поготів. Нещодавня дискусія про мільярдне фінансування єдиного телемарафону замість допомоги ЗСУ тому підтвердження.

Ця тема прямо стосується й спорту. У 2024 році в Україні є професійні команди, які фінансуються з місцевих бюджетів або навіть утримуються ними. Що порушує питання доцільності цих витрат. І таких команд десятки.

Tribuna.com зʼясувала це, дослідивши ситуацію в тих містах, де є колективи, що виступають у чемпіонатах України з командних видів спорту серед дорослих чоловіків та жінок. Від клубів УПЛ та ПФЛ до представників першості з регбі та хокею на траві.

У кожному такому місті ми запитували місцеву владу, чи фінансує вона професійні команди та в якому саме розмірі. І ось що з цього вийшло.

«Металург» З – досі лідер за бюджетним фінансуванням. В топ-5 команда з хокею на траві

Ще торік запорізький «Металург» був на відстані одного матчу від виходу в Премʼєр-лігу. Сьогодні ж команда веде боротьбу за виживання в першій лізі з постійними фінансовими проблемами.

На початку року керівництво комунального клубу повідомило, що влада прифронтового міста скоротила його фінансування. На майже 15 млн грн.

Як наслідок, «Металург» оголосив про розформування жіночої команди та дубля «Металург-2», що виступав у другій лізі. До всього клуб заявив, що потребує підтримки інвестора.

Попри негативну динаміку, запорізька команда залишається лідером за бюджетним фінансуванням серед професійних спортивних команд України. І лідером з відривом.

Як повідомили в Запорізькій мерії у відповідь на запит Tribuna.com, у 2024 році на комунальне підприємство «Металург» закладені 48.8 млн грн.

Ця сума передбачена як на потреби команди, так і на утримання інфраструктури, до якої належить й стадіон «Славутич-Арена». І ця обставина вирізняє «Металург» серед інших команд-героїв цього дослідження, більша частина з яких отримує гроші від місцевої влади переважно на командні потреби. Тому не дивно, що суми суттєво відрізняються.

Наприклад, друге в Україні за розміром бюджетного фінансування франківське «Прикарпаття», яке виступає з «Металургом» в одному дивізіоні, отримало від влади міста на цей рік 25 млн грн. І це ще на чотири мільйони більше, ніж торік.

Замикає чільну трійку друголіговий «Тростянець». Команда із Сумщини після річної вимушеної російською окупацією паузи повернулась в чемпіонат України. І допомагає комунальному клубу в цьому місцевий бюджет. А саме 9.5 млн грн на поточний рік.

Якщо після цього подумали, що значні суми виділяють лише на футбольні клуби, то помиляєтесь. Бо в Сумах дуже дбають про хокей на траві та місцеву команду з цього виду спорту «Сумчанку». На неї в цьому році виділили з міського бюджету 7.5 млн грн. Це більше, ніж у футбольних клубів «Скала 1911» та «Діназ».

Загалом же весь рейтинг команд з порівнянням виділених у 2023 та 2024 роках сум має такий вигляд:

Вказані у переліку суми, які отримують команди, не обовʼязково є завжди виділеними з міського бюджету грішми. Це також можуть бути кошти з обласного бюджету – як у випадку хокейного «Дніпра» з Херсона. Чи жіночої волейбольної команди «Балта», якій допомагає як місто, так і область. Або навіть футбольного «Вереса», який торік отримав 200 тисяч гривень від області.

Всі ці цифри ми отримали у відповідь на наші запити в міські та обласні ради. Та це ще не гарантує, що нам всюди повідомили правду.

Наприклад, в міській раді Запоріжжя нам двічі надсилали різну суму, яка хоч і не набагато, але відрізнялась. Тому за основу ми взяли ту, яку вказав сам клуб в офіційній заяві.

Або випадок з Хмельницьким. В одній з відповідей на наші запити в мерії подільського міста повідомили, що взагалі не фінансують професійні команди. І лише після звернення в інший відділ мерії нам відправили конкретні цифри.

Та це ще не всі нюанси. Деякі міськради взагалі вирішили не відповідати. Наприклад, в Білгород-Дністровському відмову пояснили тим, що зараз в державі воєнний стан, відповідно наш запит належить до не нагальних. А в мерії Самбора не стали називати конкретні суми, а лише повідомили, що фінансують спортивні команди згідно зі законом. Хоча ми взагалі не запитували про це.

Також важливо розуміти: вказані у відповідях Tribuna.com суми можуть відрізнятись від фактичних через те, що потрапляють до команд не напряму, а через комунальні ДЮСШ, на базі яких існують ці команди.

В будь-якому випадку цифри залишаються промовистими. Особливо у розрізі міст.

Хмельницький та Рівне – лідери серед міст України за кількістю команд, які вони фінансують

Є міста, які зі свого бюджету фінансують кілька команд. Зокрема футбольних.

До таких належать більшою мірою Хмельницький та Рівне, та меншою – Івано-Франківськ та Суми.

Перші два підтримують фінансово професійні команди з футболу, баскетболу, гандболу, футзалу, волейболу та регбі. У Хмельницького під крилом вісім таких колективів, а у Рівного – пʼять.

Але навіть за такого навантаження вони не наближаються за розміром видатків до Запоріжжя. Ба більше, на другому місці в рейтингу Івано-Франківськ, мерія якого фінансує не лише футбольне «Прикарпаття», але й баскетбольний «Франківськ».

Примітно також, що Хмельницький та Рівне в рейтингу розділяє міськрада Тростянця, яка утримує один-єдиний однойменний футбольний клуб. Зрештою, в цьому й вагома різниця – деякі мерії фінансують профі-команди повністю, а деякі лише частково.

А деякі, як от в Сумах, уже частково відмовляються від цього задуму. На початку квітня тутешня міська рада проголосувала за ліквідацію комунального футбольного клубу «Суми», на який торік виділила 1 млн грн – хоча той навіть не виступав. Тепер же на балансі залишиться лише «Сумчанка» з хокею на траві.

В підсумку десятка лідерів міст України за фінансуванням професійних спортивних команд у 2024 році планує витратити на це 138 млн грн.

При цьому торік цей показник був більшим та становив 149 млн грн. Втім, цифри поточного року ще можуть збільшитись, як це трапляється щороку, якщо мерії по ходу проголосують за додаткове фінансування.

Фото: МСК «Сумчанка»

ua.tribuna.com