Сборная по хоккею U18 не сыграет на турнире в Словакии

ФХУ. Фрагмент матча Украина – Германия на Мемориале Дзуриллы-2025

Юношеская сборная Украины (U18) по хоккею не примет участия в Мемориале Владимира Дзуриллы, который проходит в словацких Пьештянах. Турнир, который в два предыдущих сезона стал для нашей команды одним из базовых этапов подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1А, традиционно проходит в феврале. В 2024 украинцы заняли на нем третье место, а в этом году победили.

Для нашей сборной Мемориал Дзуриллы был хорошей возможностью попробовать себя на уровне соперников по топ-дивизиону чемпионата мира. К примеру, в этом году украинцы победили, одолев ровесников из Словакии и Германии.

Ранее Sport.ua уже сообщал, что из графика подготовки юношеской сборной Украины уже выпал турнир в чешском Тринце.

Именно качественную подготовку с четким графиком качественных спаррингов называл в интервью нашему изданию основной составляющей успешных выступлений команды наставник юношеской сборной Александр Бобкин. Напомним, что сборная U18 в 2022-м вышла в дивизион 1А чемпионата мира (второй по рангу эшелон после элитного) и не просто там выступает, а уже два года останавливается в шаге от выхода в элиту, занимая вторые места.

Впрочем, эти результаты являлись результатом работы старой команды Федерации хоккея Украины во главе с Георгием Зубко. Прошлой осенью Зубко успешно убрали с должности и наступило «покращення життя вже сьогодні». Следующим шагом может стать побег из украинского чемпионата в Балтийскую лигу одного из клубов. А дальше очевидно будет.

Борьба за украинский хоккей: обновление или попытка переворота?

sport.ua