Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею

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Сборная Украины по хоккею впервые с 2017 года сыграет в Дивизионе 1A, втором по силе в международном хоккее. Команда Дмитрия Христича в последнее время действительно демонстрирует неплохие результаты и игру, заслужив вернуться в 1A.

Интересно посмотреть, что будет дальше, когда возвращение в элиту настолько близко.

Состав

На этот момент нет информации о каких-то ключевых потерях сборной Украины перед чемпионатом мира. Интересно, кто будет основным вратарем. К опытному Богдану Дьяченко тренер решил подключить 18-летнего Александра Левшина, который даже дебютировал в спарринге с Польшей. Сомнительно, что Левшин сразу же получит шанс в воротах, но впервые за несколько лет в сборной будет молодой страж ворот.

Отметим, что вратарь Эдуард Захарченко остался в резервном списке и пропустит ЧМ, а третьим кипером стал Сергей Писаренко.

Хотя практически нет сомнений, что на стартовый матч с Великобританией место в воротах получит Дьяченко, проведший неплохой контрольный поединок с Японией.

В обороне не обошлось без одной потери, но большинство лидеров сыграют на турнире. Капитан Игорь Мережко и ключевые защитники Филипп Пангелов-Юлдашев, Артем Гребеник, Евгений Ратушный и Алексей Дахновский здоровы и готовы к турниру. А вот Артур Чолач продолжит играть в плей-офф в Северной Америке и приехать на чемпионат мира не сможет.

В атаке нет больших проблем с травмированными (вероятно, ЧМ пропустит Феликс Морозов), но не все игроки атаки успели сыграться в последних матчах. Часть игроков доехали только после завершения своих чемпионатов – в их числе ведущие форварды Виталия Лялька, Даниил Трахт, Илларион Куприянов, Станислав Садовиков и другие. Точно приедет в команду Александр Пересунько – вопрос только в том, когда это случится. Тренерский штаб надеется, что уже в субботу один из ведущих игроков будет с командой.

Соперники и перспективы

Сборная Украины сыграет против Великобритании, Польши, Румынии, Японии и Италии. Год назад из элиты вылетели поляки и британцы. Главной особенностью Дивизиона 1A является тот факт, что в элиту выходят две команды, а в третий дивизион вылетает одна сборная, поэтому здесь регулярно меняется состав и мало кто задерживается на длительное время.

Приходилось читать мнения, мол, украинцы вполне могут рассчитывать на выход в элиту, но мне такой оптимизм кажется преждевременным. В отличие от прошлого ЧМ, где были Испания, Эстония и Нидерланды, тут нет ни одного соперника, где можно было бы говорить о гарантированных победах и очках.

Великобритания только вылетела из элиты и мы с ними давно не играли, поляки, как показывают регулярные контрольные матчи, находятся примерно на том же уровне, а Япония и Италия, вероятно, не слабее. Возможно, формальным аутсайдером будет Румыния, но они играют дома, да и недавние контрольные встречи с ними не показали большого превосходства Украины (хотя учтем далекий от оптимального состав Украины). Буквально каждая команда может как рассчитывать на финиш в топ-2, так и оказаться в зоне вылета.

Можно согласиться с мнением Христича и представителей его штаба, которые еще после успеха в прошлом году сказали, что сперва нужно осмотреться и закрепиться в Дивизионе 1A, а потом думать про элиту. Давайте сравним себя с оппонентами схожего уровня, прежде чем рваться в топ-дивизион. Финал отбора на Олимпиаду-2026 показал, что даже середняки элиты на этот момент значительно нас превосходят.

А в Дивизионе 1A точно будет сложно, но интересно. Интригующий чемпионат мира.

Все матчи покажет канал Суспільне Спорт.

Расписание сборной Украины

27 апреля

Украина – Великобритания. Начало в 17:00

28 апреля

Италия – Украина. Начало в 13:30

30 апреля

Украина – Румыния. Начало в 20:30

1 мая

Польша – Украина. Начало в 17:00

3 мая

Япония – Украина. Начало в 13:30

sport.ua