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Футбол

Тренер Баварии: Майнц всегда является угрозой

Тренер Баварии: Майнц всегда является угрозой

    • Накануне предстоящего матча против "Майнца", главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями относительно предстоящего противостояния.

    "Игроки должны знать, что нужно, чтобы быть тактически и психологически готовыми к каждой игре. Мы проиграли ответный матч в Майнце. Зная команду так, как я, мотивация очень высока. Нам нужно посмотреть на наши качества. "Майнц" заслужил свои результаты, у них есть четкая идея, они последовательны во всем, что делают. Когда они прессингуют, они прессингуют вместе. Когда они защищаются, они защищаются вместе. В этом сезоне у них также появилась вера. Они всегда представляют угрозу. У нас есть мотивация. Мы проиграли им, чего мы не хотели".

    Напомним, что поединок "Бавария" – "Майнц" стартует 16 апреля в 16:30 по Киеву.

    www.ua-football.com

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