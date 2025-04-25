26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring – Fatal Fury: City of The Wolves.
Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).
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Трансляция шоу в Лондоне начнется в 19:00. Юбенк и Бенн выйдут на ринг ориентировочно в 23:30 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Крис Юбенк – Конор Бенн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард вечера бокса от The Ring