by

The Ring. Крис Юбенк – Конор Бенн

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring – Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Трансляция шоу в Лондоне начнется в 19:00. Юбенк и Бенн выйдут на ринг ориентировочно в 23:30 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Крис Юбенк – Конор Бенн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса от The Ring

Крис Юбэнк (34–3, 25 KO) – Конор Бенн (23–0, 14 KO)

Энтони Ярд (26–3, 24 KO) – Линдон Артур (24–2, 16 KO)

Лиам Смит (33–4–1, 20 KO) – Аарон Маккенна (19–0, 10 KO)

Крис Биллэм-Смит (20–2, 13 KO) – Брэндон Глэнтон (20–2, 17 KO)

Виддал Райли (12–0, 7 KO) – Чивон Кларк (10–1, 7 KO)

sport.ua