Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко призвал ограничить бывшего украинского боксера Василия Ломаченко в пересечении государственной границы.

«Василий Ломаченко не должен выезжать за границу, какие у него основания? Запретите это. Странно, что ему до сих пор позволяют летать в США и появляться на видео с людьми Кадырова во время войны. Он до сих пор не удалил со страницы ролик с благодарностью «вежливым людям» под российскими флагами. Ломаченко сделал свой выбор – и это выбор не в пользу Украины», – сказал Сергей Стерненко.

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. Последним соперником украинца стал Джордж Камбосос, которого он победил в 2024 году.

sport.ua