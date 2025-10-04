Лоусон: Тренировка прошла не так, как я рассчитывал

Айзек Хаджар показал второе время во второй сессии свободных заездов Гран При Сингапура, уступив лидеру Оскару Пиастри менее двух десятых секунды. Гонщик Racing Bulls рассказал, что ему понравилась городская трасса, на которой он ранее не выступал.

Его напарник Лиам Лоусон успел проехать десять кругов, после чего разбил машину на выходе из семнадцатого поворота, спровоцировав появление красных флагов.

Айзек Хаджар (2-й): «Сегодня я впервые пилотировал в Сингапуре. Было здорово, и я комфортно чувствовал себя в машине. Мне действительно понравилась трасса, а машина была быстра.

Вторая тренировка получилась не самой простой из-за того, что мешал трафик. Свои быстрые круги я проехал под конец сессии, но результат получился хорошим.

В данный момент у нас проблемы с тем, чтобы заставить новый комплект шин сразу работать на первом быстром круге. В оставшиеся дни уик-энда нужно поработать над этой областью».

Лиам Лоусон (17-й): «Вторая тренировка прошла совсем не так, как я рассчитывал. В 16-м повороте я сильнее, чем нужно заехал на поребрик, и в результате в 17-м моя скорость оказалась выше, и я задел стену.

В целом машина сегодня была быстра, несмотря на сложную первую тренировку. Мы проверили различные варианты настроек, и во второй сессии я чувствовал себя комфортнее в машине вплоть до того момента, когда тренировка для меня закончилась.

Перед субботой команда внесёт некоторые коррективы в настройки, исходя из той информации, которую я собрал сегодня. В квалификации постараемся сделать всё возможное».

