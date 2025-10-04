Украинцы на турнирах ITF 3 октября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 2) – Катарина Кужмова (Словакия) 6:3, 7:6(5)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Вероника Подрез (Украина) – Желлин Вендромм (Бельгия) 6:2, 7:5
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Александр Брайнин (Украина, 1) – Лейтон Ривера (Норвегия) 2:6, 6:3, 6:2
Основная сетка. 1/4 финала
Александр Брайнин (Украина, 1) – Петер Бульдорини (Ирландия, 8) 6:4, 6:4
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Александр Брайнин/Цзян Ицин (Украина/Китай) – Григорий Ломакин/Кай Венельт (Казахстан/Германия, 1) перенесен
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Алиса Барановская/Франческа Гандольфи (Украина/Италия) – Лаура Сватикова/Элиска Тихачкова (Словакия/Чехия, 2) 3:6, 2:6
Полина Скляр/Мелинда Биро (Украина/Венгрия) – Мия Хорвит/Мари Меттро (США/Швейцария, 1) 5:7, 4:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
Анастасия Запаринюк/Сара Долс (Украина/Испания, 2) – Ева Беннеман/Лаура Бонер (Германия, 1) перенесен