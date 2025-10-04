Connect with us
Футбол

Реал Овьедо – Леванте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    • Битва соседей по турнирной таблице.

    "Реал Овьедо" проиграл 5 из 7 матчей и сейчас занимает 14-е место с 6-ю набранными баллами. Соперником клуба станет знакомая с Сегунды команда – "Леванте".

    На одно очко меньше, в активе одна победа и две ничьих. За кем будет победа? – узнаем 4 октября в 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    В эфире

    Трансляция матча Реал Овьедо – Леванте Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

