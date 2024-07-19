Витория-Гастейс (W100). Стародубцева не смогла второй раз в сезоне выйти в полуфинал

Юлия Стародубцева завершила своё выступление на турнире ITF в Испании

Украинская теннисистка, посеянная под четвёртым номером, в четвертьфинальном матче уступила пятой сеяной Александре Эале из Филиппин – 6:7(5), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 20 минут, и за это время Стародубцева выполнила один эйс, допустив четыре двойные ошибки, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своих подачах.

Стародубцева сегодня боролась за второй полуфинал в этом году. В конце апреля украинка сыграла на этой стадии турнира ITF W100 в Оэйраше, проиграв будущей чемпионке Яне Фетт из Хорватии.

btu.org.ua