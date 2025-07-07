Драма дня на Уимблдоне: Григор Димитров не смог доиграть матч, в котором вел 2-0 по сетам против первой ракетки мира Янника Синнера

В мужской сетке Уимблдона определилась вторая пара четвертьфиналистов



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Григор Димитров (Болгария, 19) 3:6, 5:7, 2:2 отказ

Бен Шелтон (США, 10) – Лоренцо Сонего (Италия) 3:6, 6:1, 7:6(1), 7:5

• Григор Димитров лидировал 2-0 по сетам в матче против Янника Синнера, после чего внезапно получил травмы, выполнив мощную подачу. Болгарин получил помощь врачей на корте, и даже покинул корт, чтобы получить дополнительную консультацию, но не смог продолжить поединок из-за травмы грудной клетки. Отметим, что Синнер исптывал проблемы с локтем, после своего падения в начале первого сета. Итальянский теннисист четвертый год подряд сыграет в 1/4 финала на Уимблдоне и будет бороться за свой второй полуфинал на этом турнире.





• Бен Шелтон на третьем “мэйджоре” в этом сезоне победил Лоренцо Сонего и увеличил свое преимущество в очном противостонии (4-1). Американский теннисист четвертый раз в карьере сыграет в 1/4 финала на “мэйджоре” и впервые сделает это на Уимблдоне.

Янник Синнер и Бен Шелтон играли друг с другом пять раз и четыре победы одержал итальянец. Их последний поединок состоялся на Australian Open в этом сезоне, где Синнер победил в трехсетовом полуфинале.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua