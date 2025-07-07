Тото Вольфф: Интерес Alpine к Боттасу только растёт

Пьер Гасли занял в Сильверстоуне 6-е место, и это лучший результат команды Alpine в сезоне, свидетельствующий о том, что опытный гонщик при правильном подходе к делу и некоторой доле везения может зарабатывать очки и за рулём машины A525.

Франко Колапинто по определению не хватает опыта – во многом этим объясняются ошибки в пилотировании, которые приводят к авариям, как это было в начале квалификации на британской трассе.

Поскольку все очки, что на счету заводской команды концерна Renault, добыл только Гасли, и только на четырёх этапах из двенадцати, которые уже состоялись, не стоит удивляться, что она находится на последнем месте Кубка конструкторов. Разумеется, Alpine F1 это не устраивает, ведь есть риск, что сезон 2025 года станет худшим в истории команды.

С одной стороны, никаких заявлений о дальнейшей судьбе Колапинто не было, с другой, Флавио Бриаторе, исполняющий обязанности её руководителя, уже обращался к Тото Вольффу с вопросом, можно ли при необходимости рассчитывать на услуги Валттери Боттаса, резервного гонщика Mercedes.

«Вообще-то уже несколько раз обращался, в том числе сегодня я виделся с Флавио, и мы говорили о Валттери, – поделился руководитель команды Mercedes в интервью телеканалу Viaplay. – Похоже, что интерес к Валттери только растёт. Он заслуживает места в этой команде. Если кто-то захочет предложить ему контракт призового гонщика, мы его отпустим. Разумеется, наши глаза при этом увлажнятся.

В конце концов, я могу ему что-то советовать только как друг. Решение в итоге будет принимать Валттери вместе со своим менеджментом. Я же постараюсь остаться в тени».

Но о несколько неожиданном интересе со стороны Alpine заговорили только недавно, тогда как, вероятно, у Боттаса иные планы, прежде всего связанные с возможным сотрудничеством с новой командой Cadillac F1, и его можно считать одним из основных кандидатов. Тем более, заводская программа General Motors в Формуле 1 носит долгосрочный характер, и привлекательна в том числе этим. Сможет ли Бриаторе сделать финскому гонщику не менее интересное предложение?

Вот как сам Валттери прокомментировал происходящее в эфире Viaplay: «Все эти дискуссии пока носят лишь предварительный характер. Наш спорт меня научил, особенно на примере прошлого года, что нет ничего определённого, пока на контракте не поставлены подписи. Поскольку пока ничего не подписано, то мы изучаем все возможные варианты.

При этом я полагаю, что на переговорах в основном будут обсуждаться планы на следущий год, а не на этот сезон. Будут ли для меня чем-то полезны некие краткосрочные договорённости? Не знаю…

В основном я сосредоточен на 2026 годе и дальнейших перспективах. Для меня важнее всего выбрать наилучший вариант и наиболее интересный проект, хотя я готов сесть за руль в любой момент».

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