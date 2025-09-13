Гонщики с известными именами отличились в Гудвуде

В эти дни в Великобритании проходит традиционный осенний гоночный фестиваль Goodwood Revival, посвящённый истории мирового автоспорта, и на нём прекрасные результаты показывают люди, нам хорошо известные.

Вчера Дженсон Баттон выиграл квалификацию за рулём Jaguar C-Type, а затем вместе с Алексом Бэнкомбом, своим давним другом и напарником, занял первое место в гонке на кубок имени Фредди Марча. В этой гонке участвовали спорткары 1952-1955 годов выпуска.

Важно, что это первое подобное достижение чемпиона мира 2009 года за всё время выступлений в Goodwood Revival, где он дебютировал в 2021-м.

«Мы с Алексом одержали победу на Jaguar C-Type, выиграв кубок имени Фредди Марча, причём гонка проходила в условиях, по-настоящему сложных, – прокомментировал Дженсон в социальных сетях. – Особый момент для нас заключается в том, что это уникальная машина с удивительной историей!»

Дело в том, что в своё время этот Jaguar C-Type принадлежал Хуану-Мануэлю Фанхио.

А сегодня вечером отличился другой гонщик с известной фамилией: Алекс Брандл одержал победу за рулём спортпрототипа Lola-Chevrolet T70 Spider. Сын экс-пилота Формулы 1 и популярного комментатора Sky Sports первым пересёк линию финиша в Whitsun Trophy, ежегодной гонки, участники которой пилотируют спорткары, выпущенные в 60-х годах прошлого века.

Для Брандла-младшего это тоже была первая победа на Goodwood Revival. Кстати, он идёт по стопам отца не только на трассах: Алекс не первый год очень здорово комментирует гонки молодёжных серий Ф3 и Ф2.

Тем временем фестиваль продолжается, и в его программе ещё немало других, не менее интересных событий.

