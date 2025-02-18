Эстебан Окон рассказал, как снялся во французской комедии

Мы писали о том, что гонщик Haas Эстебан Окон принял участие в съёмках французской комедии «Lune de miel avec ma mère» («Медовый месяц с моей мамой»), вышедшей 12 февраля на Netflix.

Роль Эстебана эпизодическая – в одной из сцен он улыбается невесте, обнимает её, а затем быстро уезжает на спортивной машине. Перед церемонией F1 Live в Лондоне Окон рассказал, как получил приглашение поучаствовать в съёмках.

Эстебан Окон: «У меня очень хорошие дружеские отношения с французской актрисой Мишель Ларок. Она хотела, чтобы я снялся в небольшой сцене в её фильме. Я сразу согласился на предложение, поскольку хотел посмотреть, как всё устроено в киноиндустрии, и насколько сильно всё отличается от нашей работы в Формуле 1.

Должен сказать, что сниматься в фильме оказалось очень весело. Картина показывает хорошие результаты на Netflix – сейчас занимает второе место в мировом прокате. Так что я очень рад за всех, кто много работал над этим фильмом. У них получилось».

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