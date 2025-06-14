Расселл: Когда прохладно, мы вполне конкурентоспособны

В Монреале не жарко, а в таких погодных условиях машина Mercedes работает вполне эффективно – в том числе этим объясняется лучшее время Джорджа Расселла по итогам пятничных тренировок. Кими Антонелли показал 3-й результат на трассе, на которой выступает впервые.

Джордж Расселл (1-й): «Возможно, это вообще первый случай в году, когда я поднялся на первую строчку протокола! А ведь это уже десятый этап сезона – в общем, конечно, сегодня день сложился очень неплохо.

Перед этим уик-эндом наши ожидания были довольно высокими, что как раз и было связано с более прохладной погодой. Поверхность трассы вполне гладкая, поэтому, естественно, температура шин остаётся довольно низкой. А мы знаем наши слабости, которые проявляются в том, что в условиях жары у нас начинаются сложности. Но когда прохладно, и шины тоже холодные, мы достаточно конкурентоспособны.

Именно это подтвердилось сегодня, и в любом случае мы постараемся удержаться на этом уровне весь уик-энд. Думаю, свой круг я сегодня проехал очень неплохо, но надо оставаться реалистом, хотя всё необходимое для хороших результатов у нас есть.

Будет интересно посмотреть, кто какую тактику в квалификации применит в плане выбора шин. С резиной состава C6 разница между мягкими шинами и Medium на одном быстром круге не столь явная. Многие команды, в том числе и наша, предпочли израсходовать в пятницу только один комплект Medium, поэтому у нас есть возможность использовать эту резину завтра».

Кими Антонелли (3-й): «Сегодня наша команда поработала неплохо. Мы были конкурентоспособны как на одном круге, так и на длинных сериях, и мне было комфортно за рулём. Надо продолжать работать, чтобы быть в благоприятном положении завтра, хотя неплохую основу мы уже заложили.

Более прохладные условия нам однозначно помогли, но я думаю что мы также добились прогресса в работе с машиной, которая кажется более сбалансированной по сравнению с предыдущими гонками.

Монреальская трасса для меня новая, и она мне понравилась. Здесь не так просто пилотировать, особенно это чувствовалось на первой тренировке, когда асфальт за пределами гоночной траектории был очень грязный. Но я весь день продолжал прибавлять и к концу второй сессии почувствовал, что мне вполне комфортно.

Также я продвинулся вперёд в плане работы с резиной состава C6. В Имоле и Монако у меня с ней были проблемы, но сегодня я как следует потрудился, и такое ощущение, что заметно продвинулся вперёд».

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