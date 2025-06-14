Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Бывший чемпион Джордж Камбосос раскритиковал слова боксера Ричардсона Хитчинса, который рассказал, что он лучше Василия Ломаченко.

«Это какое-то неуважение к великому Ломаченко. Хитчинс говорит, что победил бы Ломаченко. Как ты вообще смеешь такое говорить? Ломаченко – легенда, да, он меня победил, но это было после 11 тяжелых раундов.

Ломаченко долго и упорно готовился к этому поединку. Он отдал себя полностью в этом бою. Когда, когда я дрался с Ломой, у него была одна из лучших версий. Для меня честь было драться с таким соперником, я рад, что смог привезти в Австралию легенду бокса», — сказал Камбосос.

sport.ua