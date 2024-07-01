Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Звездный британский хевивейтер Энтони Джошуа вспомнил эпизод в поединке Усик – Дюбуа, в котором Даниэль нанес удар Александру ниже пояса.

«Нанес ли тогда Дюбуа легальный удар Усику? Я не знаю. Сейчас это не имеет значения.

Возможно, это был легальный удар. Это боксерский поединок, ты пропускаешь удары в область живота, по ногам. Я думаю, что было так, как было: Усик пропустил этот удар и упал. Все было легально», – сказал Джошуа.

Дюбуа в 2023 году проиграл Усику нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде боя Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua