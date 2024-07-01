Марко: Макс и Ландо пилотировали слишком яростно

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на 64-м круге Гран При Австрии.

Хельмут Марко: «Мы упустили победу из-за нескольких факторов. Во-первых, пит-стоп получился плохим, что позволило Ландо приблизиться к зоне DRS позади Макса.

Мы ожидали, что шины Hard будут лучшим выбором, однако в реальности оказалось иначе. Температура была ниже ожидаемой. Это означало, что на последнем отрезке у Ландо были новые шины, а у нас – прикатанные. Кроме того, после пит-стопа Макс заблокировал колёса в четвёртом повороте. Всё это усложнило нашу ситуацию.

Я думаю, что в том эпизоде они оба пилотировали слишком яростно. Возможно, нам стоило вмешаться, поскольку мы знали, что в отношении Ландо проводится расследование за нарушение границ трассы. Но мы не знали, будет ли он оштрафован.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что могли сказать Максу: «Ок, пропусти его». Но давайте оценивать итоги гонки положительно: мы увеличили отрыв в личном зачёте и в Кубке конструкторов».

Источник