Битва, достойная финала. Определилась еще одна пара четвертьфинала Евро

Будет горячо

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Половина матчей 1/8 финала Евро уже сыграна. Это означает, что сформировались 2 пары команд, которые сойдутся в следующем раунде. Сначала сложился матч Англии и Швейцарии — они встретятся между собой в четвертьфинале.

Еще одним противостоянием в 1/4 станет матч испанцев и немцев. Напомним, "Красная Фурия" в 1/8 финала разгромила Грузию (4:1), а Германия справилась с Данией (2:0).

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Поединок Евро Испания — Германия состоится 5-го июля в Штутгарте. Начало — в 19:00.

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