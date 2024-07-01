Боттас: К Сильверстоуну нам нужно прибавить

Команда Sauber пока не заработала очки в этом сезоне, не стал исключением и австрийский этап…

Валттери Боттас (16-й): «Несмотря ни на что, воскресная гонка стала нашей лучшей сессией в этот уик-энд. Вокруг меня происходило не так много событий, но в плане темпа всё было чуть лучше, чем в спринте.

Нам удалось сохранять шины в гораздо большем диапазоне условий, что, безусловно, помогло, хотя они довольно чувствительны к перегреву при такой температуре.

К Сильверстоуну нам нужно прибавить в скорости. Направление движения очевидно – нужно двигаться вперед, внедряя новые детали, мы видели, как они меняют ситуацию в других командах. В Сильверстоуне у нас могут быть шансы, важно максимально их использовать».



Гуаньюй Чжоу (17-й): «Для нас уик-энд получился сложным, но сегодня гонка прошла без особых событий. Из-за изменений в настройках, мне пришлось стартовать с пит-лейн. К сожалению, нам не хватило скорости, чтобы отыграть больше позиций, да и шины перегревались быстрее, чем у соперников, хотя сегодня мы справились с этим лучше.

Мы знаем свои слабые места и должны упорно работать всей командой — как на трассе, так и в Хинвиле, чтобы добиться большей скорости и на быстром круге, и на дистанции гонки. Надеюсь, в Сильверстоуне мы будем ближе к борьбе за очки».

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