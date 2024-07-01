Босс UFC раскритиковал Усика из-за отказа от чемпионского титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйна Уайт

Украинец боксер Александр Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на решение Усика.

«Решение Усика оставить титул IBF? Это возмутительно! С этим должен разобраться Турки Аль Шейх.

Следующие несколько лет я буду очень внимательно следить за миром бокса. Турки организовывает бои на уровне, на котором никто другой не сможет организовать. Мегафайт Усик против Фьюри – это был интересный бой», – сказал Уайт.

Ранее обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF.

sport.ua