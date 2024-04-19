Райан может удивить против Хейни. Но пока он – тотальный аутсайдер

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21 апреля в Нью-Йорке, США, состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом Девином Хейни (31-0, 15 КО) и претендентом Райаном Гарсией (24-1, 20 КО).

Противостояние, в котором еще недавно Райану не давали ни единого шанса. А теперь многие фанаты видят его не фаворитом, но боксером, у которого есть некий странный и интересный план.

Райан ведет себя во время промо так, что люди сомневаются в его адекватности. Возможно, это такой план

Раскрутка поединка между Райаном и Девином началась с того, что Гарсия и Хейни толкались. А еще в одной перепалке рассказали друг о друге много интересного. К примеру, Гарсия вспомнил спарринг, в котором Джервонта побил Хейни и который ему показал Флойд Мейвезер.

Похоже, не только показал, потому что позже Райан выложил эпизоды того же спарринга. А Девин вспомнил, что он тогда был совсем юным, но на Мейвезера-младшего все же обиделся.

После этого Райан появлялся на пресс-конференции на коне и приносил себе трон. Интересно, но не удивительно. Странное началось позже.

В какой-то момент Гарсия исчез, а позже рассказал вещи, к которым трудно относиться серьезно. О том, что его похитила секта богачей, заставляла смотреть, как они проводят обряды жертвоприношения детей. С этого и началась та самая история, из-за которой все фаны переживают за Райана.

Во время пробежки он мог легко начать спрашивать прохожих о том, поддерживают ли они педофилов. Писал десятки твитов о том, что просто хочет защищать детей и что все, что он говорит – правда.

Дошло и до информации об инопланетянах, с которыми контактировали власти США, но эта история так сильно, как предыдущая, не разошлась.

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Вместе с этим Райан не забывал цеплять соперника. Обещал, что Хейни будет нокаутирован быстро – говорил, что может сделать это и в первом раунде, но даст Девину выстоять и предложит отцу сдаться. А еще сделал предложение 35-летней порнозвезде, которая согласилась.

В какой-то момент градус абсурда поднялся настолько высоко, что люди заподозрили то, что Райан, возможно, играет роль. Хочет создать много шума для того, чтобы команда Хейни отнеслась к нему не так серьезно, как могла бы. И сыграть на этом.

Если это действительно так, сработает ли план – покажет ринг. Но пока не похоже на это. Максимум, что удалось Райану – разозлить Девина и Билла Хейни так, что на повторной битве взглядов перед боем они снова устроили толкотню. И первым на этот раз толкнул действующий чемпион.

Райан ответил в своем стиле – заявил, что идентифицирует себя, как женщину, а значит, будет подавать на соперника в суд из-за нападения на женщину. Такое чувство, что ему либо подсказывают эти идеи, либо он просто нашел в себе новый талант.

Вместе с этим непохоже, чтобы Девин, увидев все действия Райана, заявил, что готовиться не будет и пролежал на диване все время. Как видно на фото и видео с тренировок, действующий чемпион в отличной форме.

Хейни стал крепче в новом дивизионе, и вместе с этим прошло достаточно времени с момента дебюта, чтобы освоиться здесь. То есть, как минимум, физически Девин будет готов к противостоянию. Вопрос больше по Гарсии.

Дело в том, что Райан не сильно отказывал себе в гулянках. Или делал вид, что это так – потому что он, похоже, даже по прибытии в Нью-Йорк устроил вечеринку. Однако устроить такую постановку очень просто и не будем утверждать, что именно так, как на видео, где тусуется Гарсия, все и было.

Именно это поведение дарит нам интригу. Каким будет Райан? Мотивированным, как он рассказывает, или растренированным, как он пытается показать? Будет ли он готов к тактическим движениям соперника? Или просто тусовался весь кемп и теперь выйдет в надежде на нокаут?

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Кто фаворит?

Столь большим аутсайдером Райан Гарсия еще не был. На Девина Хейни можно поставить за 1.13. На его оппонента – за 6.40.

Отчасти это и результат поведения Райана. Мало кто готов рискнуть деньгами в пользу человека, который выглядит психически нестабильным. Но, возможно, зря.

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Представим себе, что с Гарсией все хорошо. Райан тренируется, готовится, Деррик Джеймс прорабатывает план. И попутно претендент придумывает истории, которые продает, словно он сошел с ума. Может ли при таких условиях он создать конкуренцию Хейни?

Точно может. Райан быстр в руках, крепко бьет, имеет габариты и уверенность в себе. Стоит вспомнить, как стартовые минуты боя против Джервонты Гарсия только защищался и боролся в ринге с фаворитом. Дальше был пропущенный удар, но и после него Райан не выглядел очень плохо.

Другой вопрос – был бы тогда Гарсия фаворитом? Ну, здесь можно с уверенностью сказать, что нет. Райан имеет большую любительскую школу. Он шесть раз сражался с Хейни в любительском боксе (счет 3-3), но ошибается в базовых вещах. На них его ловил Джервонта, например.

И не сказать, что они стали сильно лучше. Все же в плане дисциплины, техники и навыков Девин Хейни гораздо лучше Райана Гарсии.

Однако, если возвращаться к разговору о возможной адекватности и спланированности Райана, имеем то, что Гарсия действительно может быть опасным. Он габаритный и стартует с первых минут. Маловероятно, что Хейни обладает достаточной силой удара, чтобы уложить соперника одним ударом. А тогда Райан может рисковать и рваться на удобную для него дистанцию. И где гарантия, что тот самый левый боковой все же не достигнет цели?

Но это только размышления. Хейни – лучше как боксер и имеет больше шансов на победу. Если не пойдет делать то, что нужно Райану, должен побеждать. Гарсия хочет вовлечь Хейни в размены, в драку. Здесь у него точно больше шансов.

Однако, как показала практика, Девин слишком осторожен, чтобы лезть в такое. И чтобы развлекать публику. Несмотря на все обещания жесткой расплаты оппоненту.

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