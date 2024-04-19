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Футбол

Сельта продлила контракт с главным тренером

Специалист возглавил команду месяц назад

Сельта продлила контракт с главным тренером

Фото: rccelta.es

    • "Сельта" сообщила о продлении контракта с главным тренером Клаудио Хиральдесом.

    Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

    На официальном сайте клуба говорится, что руководство "небесных" довольно работой специалиста и видит его у руля команды в следующем сезоне, независимо от дивизиона.

    Хиральдес возглавил команду месяц назад, в марте, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под руководством Клаудио команда из города Виго провела три матча (1 победа, 1 ничья и 1 поражение).

    После 31-го тура "Сельта" с 28 баллами идет на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

    www.ua-football.com

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