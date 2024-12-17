Мудрик прокомментировал проваленный допинг-тест

Ранее издание Euro.com.ua сообщало, что украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

Через некоторое время украинский футболист решил прокомментировать информацию о положительном допинг-тесте.

Он подтвердил, что в его тесте обнаружили запрещенное вещество.

«Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти», – сказал футболист.

Михаил Мудрик заявил, что не сделал ничего плохого и надеется скоро вернусь на поле. При этом он добавил, что из-за конфиденциальности процесса больше ничего не может сказать, но пообещал рассказать о ситуации немного позже.

Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), после положительного результата допинг-теста футболиста могут временно отстранить от матчей внутреннего турнира.

Однако в ответе на запрос BBC Sport ассоциация отказалась подтвердить, является ли футболист «Челси» отстраненным. Там не стали уточнять, когда провели тест на допинг.

Напомним, Михаил Мудрик пропустил четыре матча подряд «Челси». В последний раз в заявку украинец входил еще 1 декабря в игре против АПЛ против «Астон Виллы». После чего в клубе заявили, что футболист заболел.