Звездный новичок Милана поделился эмоциями после дебютного гола за клуб

Звездный новичок "Милана" Кристофер Нкунку поделился эмоциями после дебютного гола за клуб в матче 1/16 финала Кубка Италии против "Лечче" (3:0).

Я очень счастлив, что смог забить свой дебютный гол за клуб в первом матче, в котором я вышел в стартовом составе. Это очень важная победа для команды, и это замечательный момент лично для меня. Мы рады, что удалось пройти в следующий раунд соревнований. Конечно, я буду работать, чтобы совершенствоваться. С момента прибытия в "Милан" я чувствую себя здесь очень комфортно.

Напомним, что летом этого года "Милан" приобрел Кристофера Нкунку за 37 миллионов евро у "Челси". На данный момент французский нападающий провел три матча за клуб, записав на свой счет один гол.

