Мидтьюлланд – Штурм: Прогноз и где смотреть матч ЛЕ

24 сентября, в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы встретятся датский «Мидтьюлланд» и австрийский «Штурм». Ожидается интересная и напряженная игра, в которой обе команды будут бороться за важные очки в групповой стадии турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам astanatimes.kz.

Трансляция матча

Начало игры – в 19:45 по киевскому времени. Если вы находитесь в Украине, не пропустите матч «Мидтьюлланд» – «Штурм», который можно будет посмотреть на стриминговой платформе MEGOGO. Эта платформа предоставляет доступ к качественным трансляциям и удобному интерфейсу для зрителей, где вы сможете следить за игрой в прямом эфире. MEGOGO уверенно охватывает все важные моменты и события матча, чтобы вы могли полностью погрузиться в атмосферу Лиги Европы.

Мидтьюлланд

Для датского клуба сезон начался довольно давно — еще 20 июля. В рамках национальной лиги «Мидтьюлланд» провел 9 матчей и набрал 18 очков, что позволяет команде занимать 2-е место в турнирной таблице. Лидер — «Орхус» — отстает на 2 балла. В Лиге Европы «Мидтьюлланд» начал с 2-го квалификационного раунда и последовательно одолел «Хиберниан», «Фредрикстад» и «КуПС», заработав право участвовать в основном этапе турнира.

Штурм Грац

Австрийцы в этом сезоне тоже показывают отличные результаты: за 6 матчей в Бундеслиге они набрали 12 очков и занимают 2-е место в таблице. До лидера «Рапида» им не хватает 5 баллов, но у «Штурма» есть 1 игра в запасе. В Кубке Австрии команда добралась до 1/8 финала, победив «Бишофсгофен» и «Ретис». В Лиге Европы «Штурм» попал благодаря проигрышу в финальном раунде квалификации Лиги чемпионов, где они уступили «Буде/Глимт» с общим счетом 6:2.

Личные встречи

Команды встречались между собой дважды на групповом этапе Лиги Европы в 2020 году. Тогда в одном матче победу одержал «Мидтьюлланд» (2:1), а в другом минимальный выигрыш достался «Штурму».

Интересные факты

«Мидтьюлланд» забил 23 мяча в текущем сезоне чемпионата Дании, что является лучшим результатом среди всех команд.

«Штурм» пропустил всего 4 гола в чемпионате, что также является вторым лучшим показателем.

«Мидтьюлланд» не проиграл ни одного домашнего матча в этом сезоне, на его счету 3 ничьи и 5 побед.

Прогноз

Ставлю на победу «Мидтьюлланда» с коэффициентом 1.76.

Напоминаем, мы также писали о том, что Барселона хочет выкупить Рэшфорда у МЮ.