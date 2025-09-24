ПАОК – Маккаби: Прогноз и где смотреть матч Лиги Европы

24 сентября на стадионе в Салониках состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги Европы, где греческий «ПАОК» примет израильский «Маккаби Тель-Авив». Ожидается напряженная и интригующая встреча, в которой оба клуба стремятся заработать важные очки на старте турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция матча

Старт игры -в 19:45 по киевскому времени. Для зрителей на территории Украины матч «ПАОК» – «Маккаби Тель-Авив» можно будет посмотреть через стриминговую платформу MEGOGO. Эта платформа предоставляет доступ к высококачественным трансляциям и удобному интерфейсу для всех любителей европейского футбола. Независимо от того, где вы находитесь, MEGOGO обеспечит прямой эфир и детализированные комментарии к игре, не пропустив ни одного важного момента.

ПАОК

Команда из Салоник в этом сезоне показала хорошие результаты в чемпионате Греции, набрав 10 очков в 4 играх. Это позволяет «ПАОКу» находиться на 3-й строчке, уступая лишь из-за разницы мячей. В Кубке Греции греки начали с поражения от «Левадиакоса», но, благодаря особенностям турнира, этот проигрыш не означает вылет из соревнования.

В квалификации Лиги Европы «ПАОК» продемонстрировал отличные результаты, одержав победу над австрийским «Вольфсбергером» и разгромив «Риеку» со счетом 5:1.

Маккаби Тель-Авив

«Маккаби» в чемпионате Израиля стартовал уверенно, набрав 12 очков за 4 матча, и занимает 2-е место в таблице. Однако в Суперкубке Израиля команда уступила «Хапоэлю Беэр-Шева» с минимальным счетом 2:1. В еврокубках «Маккаби» начал с поражения от «Пафоса» в квалификации Лиги чемпионов, но сумел пройти мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо», обеспечив себе место в групповом этапе Лиги Европы.

Личные встречи

Последний раз эти команды встречались в 2004 году в квалификации Лиги чемпионов, и тогда в обеих встречах победу одержал «Маккаби».

Интересные факты

«ПАОК» не проигрывал в домашних матчах этого сезона, одержав 3 победы и 2 ничьи.

«Маккаби» – вторая команда по количеству забитых мячей в чемпионате Израиля (14 голов).

Только в 1 из последних 4 матчей «ПАОК» забил больше 1 гола.

Прогноз

Я ставлю на победу «ПАОКа» с коэффициентом 1.77.

