Connect with us
Футбол

Голкипер Вольфсбурга рассказал, что был близок к переходу в Ювентус

Поэтому был шанс, что я мог поехать в Турин (с)

Голкипер Вольфсбурга рассказал, что был близок к переходу в Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Вольфсбурга" Камиль Грабара признался, что был близок к переходу в итальянский "Ювентус".

    "Я думаю, что Войцех лоббировал это решение. Он уже говорил об этом более-менее четко, и вы должны с этим согласиться. Войцех однажды позвонил мне и сказал: «Они продолжают спрашивать о тебе.

    Когда Клаудио Филиппи был тренером голкиперов в "Ювентусе", я считаю, что я был очень близок к его ожиданиям относительно вратарей. Поэтому был шанс, что я мог поехать в Турин", – сказал футболист.

    Камиль в сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей, в которых пропустил 28 мячей; 6 поединков отыграл на ноль.

    Читайте такжеНойер удивил пользователей соцсетей минималистичным видом рождественской елки
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis