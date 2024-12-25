Риск отмены. Подробности о поединке Ламонта Роуча и Джервонты Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Ламонт Роуч-старший, являющийся отцом и тренером Ламонта Роуча прокомментировал сообщение Джервонты Дэвиса о отмене поединка с его сыном:

«Мы ничего не слышали. Насколько мне известно, бой все еще состоится. С нашей стороны ничего не изменилось».

Изначально бой должен был состояться 14 декабря в Хьюстоне, но был перенесен на 1 марта 2025 года в Бруклин.

В своем Instagram Джервонта опубликовал историю, где написал «Бой отменяется на***».

Ранее сообщалось о том, что Усик прокомментировал вероятный поединок Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

sport.ua