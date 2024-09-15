Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся 12-раундовый чемпионский поединок.
На ринг вышли мексиканец Сауль Альварес (61–2–2, 39 КО) и пуэрториканский претендент Эдгар Берланга (22–0, 17 КО).
На кону стояли чемпионские пояса WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), которыми владеет мексиканец по прозвищу Канело.
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В третьем раунде Сауль Альварес отправил Берлангу в нокдаун.
По итогам 12 раундов зафиксирована победа Альвареса: 117–110, 119–109 и 119–109 в пользу чемпиона.
Сложный поединок в Лас-Вегасе. Альварес победил Берлангу по очкам
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