СОСНОВСКИЙ: «Когда я пришел, мне ставили задачу получить 1–2 лицензии»

Дмитрий Сосновский

Из Бангкока вернулась сборная Украины по боксу, которая на мировом отборочном турнире боролась за последние олимпийские лицензии.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский оценил выступление своих подопечных на ринге в Таиланде:

– Когда я вернулся после довольно продолжительного перерыва к рулю сборной Украины, мне поставили задачу подготовить атлетов, которые завоюют 1-2 олимпийские лицензии. Эту задачу даже удалось перевыполнить.

– В прошлом году на Европейских спортивных играх в Польше первeую путевку получил Александр Хижняк, а несколько дней назад стало известно, что компанию ему в столице Франции составят Айдер Абдураимов и Дмитрий Ловчинский. Вы ожидали, что в Таиланде именно эти наши ребята выстрелят?

– В боксе, к сожалению, еще очень много субъективного. И я рад, что в Бангкоке наша сборная была сильна командным духом, что все горели желанием прославить отечественный бокс, поддерживали друг друга. Все мои подопечные плодотворно поработали на сборах, были в боевой спортивной форме и, уверен, заслуживали большего.

– Вы намекаете на то, что не обошлось без предвзятости судей?

– Да, по моему мнению, Дмитрий Замотаев и Юрий Захареев свои бои выиграли, а Ярослав Харцыз, по крайней мере, не проиграл, однако судьи почему-то предпочли соперников. Обидно, самое худшее, что ты бессилен против такой несправедливости. Впрочем, выход только один: демонстрировать свои лучшие качества, чтобы ни у кого не возникало сомнений в твоей победе. Как это сделали в Бангкоке упомянутые Абдураим и Ловчинский. Что касается Сергея Горскова, то он составил достойную конкуренцию своему визави из Франции, но был менее точен. Здесь все справедливо.

– Согласно Регламенту, чтобы завоевать лицензии Абдураимову достаточно было пробиться в финал, а Ловчинскому – в полуфинал.

– Айдер, которого тренирует Сергей Данильченко – очень способный боксер, но я переживал или не помешает ему незначительный опыт боев на таком уровне. Но харьковчанин не подвел, доказав, что в будущем может стать звездой украинского бокса. Дмитрий – ученик легендарного тренера Александра Полищука по антропометрии уступал всем своим оппонентам в сверхтяжелом весе. Однако броварчанин очень физически крепкий, креативный боксер, аргументы которого оказались более весомыми, чем у его соперников-гренадеров. Молодец.

– Что дальше?

– С 10 по 30 июня наши олимпийцы Александр Хижняк, Айдер Абдураимов и Дмитрий Ловчинский в Конча-Заспе проведут предпоследний сбор, где основное внимание будет уделяться специальной подготовке. А 8 июля в Конча-Заспе начнется заключительный этап подготовки, где акцент будет сделан на технико-тактических навыках. Затем – олимпийский ринг в Париже, который, надеюсь, станет счастливым для украинских боксеров.

sport.ua