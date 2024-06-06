Алекс Элбон: Важную роль сыграет погода

В прошлом году Williams заработала очки в Канаде – и надеется закрепить успех…



Алекс Элбон: «Отправляясь в Канаду, мы с командой вспоминаем прошлогоднее седьмое место в гонке. Интересно посмотреть, как FW46 покажет себя на этой трассе, где всегда активная борьба и можно обгонять.

Важную роль сыграет погода, надеюсь, наша команда сможет максимально этим воспользоваться. Я очень люблю Монреаль и с нетерпением жду возвращения».



Логан Сарджент: «Трасса в Монреале – одна из лучших в календаре, благодаря сочетанию быстрых прямых и крутых поворотов, что позволяет бороться. Этот уик-энд известен непредсказуемыми погодными условиями. Надеюсь, мы сможем провести этап с пользой для команды».

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