Уитли: Мы были уверены, что пройдём во вторую сессию

Гонщики Sauber в Гран При Саудовской Аравии стартуют с 18-й и 19-й позиций, и швейцарская команда признаёт, что квалификация прошла неважно. Нико Хюлкенберг допустил ошибку, заблокировав передние колёса на торможении перед первым поворотом, а Габриэлю Бортолето не повезло.

Сначала его C45 зацепила какой-то пластиковый пакет, из-за чего пришлось возвращаться в боксы, а в решающей попытке его развернуло в том же 1-м повороте, когда он пытался использовать слипстрим за ехавшей впереди машиной.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Мы несколько расстроены итогами этой квалификации, поскольку были уверены, что сможем пройти во вторую сессию.

У обоих гонщиков были проблемы в 1-м повороте. Нико не удалось добиться той эффективности торможения, на которую он рассчитывал, и во 2-м повороте оказался за пределами трассы. А Габриэль набрал большую скорость, когда использовал слипстрим позади другой машины, но в итоге его развернуло.

Кроме того, из-за технических проблем с его С45, на вчерашних тренировках он проехал недостаточное число кругов, чтобы нормально адаптироваться к столь сложной трассе.

Но мы перестроимся, сделаем выводы из того, что случилось сегодня, и постараемся подготовиться к завтрашней гонке…»

Нико Хюлкенберг (18-й): «Мы надеялись, что квалификация сложится по-другому. Но в решающей попытке в первой сессии я заблокировал переднее колесо в 1-м повороте и оказался за пределами трассы.

Я по-прежнему верю, что у нас был потенциал, чтобы пройти во вторую сессию. Но отрывы сейчас настолько малы, что для этого каждый раз всё должно сложиться идеально.

Нам нужно точно проанализировать, что произошло, поскольку у меня такое ощущение, что блокировка тормозов была несколько необычной. Я затормозил даже несколько раньше, поскольку чувствовал, что передние шины недостаточно прогреты по сравнению с предыдущей попыткой.

Но даже при этом замедление было не таким интенсивным, как я рассчитывал. Разумеется, 18-я позиция – не идеальное место для старта, но мы принимаем этот вызов и завтра приложим все усилия, чтобы отыграться. Впрочем, чтобы пробиваться вперёд нужно, чтобы впереди нас на трассе происходили какие-либо события, а мы при этом должны применить правильную тактику».



Габриэль Бортолето (20-й): «Прежде всего хочу поблагодарить команду за их упорный труд, ведь им пришлось заменить для меня шасси и вовремя подготовить машину к сегодняшнему дню.

Моя первая попытка была более-менее неплохой, но во второй машина зацепила какой-то пластиковый пакет, из-за чего пришлось вернуться в боксы, чтобы механики его удалили. А в третьей попытке я действовал излишне оптимистично, когда пытался воспользоваться слипстримом позади Red Bull Макса Ферстаппена, и проскочил точку торможения, и в результате машину развернуло.

Мы всегда стараемся атаковать на пределе, делаем всё возможное, чтобы пробиться во вторую сессию, но я допустил ошибку, так что сегодня отработал не лучшим образом. Однозначно, не помог делу и пропуск вчерашней второй тренировки.

Завтра нас ожидает трудная гонка, но мы полностью выложимся и постараемся получить как можно больше информации о поведении машины».

Источник