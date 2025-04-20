Штутгарт. Остапенко победила Швёнтек и впервые за два года сыграет в полуфинале на грунте

На турнире WTA 500 в Германии проходят четвертьфинальные матчи



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:3, 3:6, 6:2

Латвийская теннисистка выиграла шестой из шести сыгранных матчей против Швёнтек. Напомним, что в этом сезоне Остапенко победила польку в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе.

Остапенко 28-й раз в карьере вышла в полуфинал соревнований на уровне Тура и только пятый на грунтовом покрытии. В последний раз она играла в полуфинале грунтового турнира в мае 2023 года в Риме.

За место в финале латвийка будет бороться с “нейтральной” Екатериной Александровой. Теннисистки встречались восемь раз на уровне Тура и одержали по четыре победы в личных противостояниях. Их предыдущий матч состоялся в прошлом году в финале турнира в Линце, где выиграла Остапенко.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua