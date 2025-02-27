Нико Хюлкенберг получил травму в первый день тестов

Нико Хюлкенберг получил травму глаза в первый день тестов в Бахрейне. К счастью, обошлось без серьёзных последствий, и в четверг он вернулся за руль Sauber.

В среду немецкий гонщик работал на трассе с утра, и когда до конца сессии оставалось немного времени, в боксах произошёл неприятный инцидент. Механики занимались шлифовкой, и один из осколков попал Нико в глаз.

Гонщик сразу отправился в медицинский центр трассы, где провёл несколько часов. Медики его осмотрели и пришли к выводу, что травма не приведёт к долгосрочным последствиям, и Нико может продолжить работу за рулём в оставшиеся дни тестов.

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