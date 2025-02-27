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Футбол

Сенсация в Турине. Ювентус – Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Видеообзор матча

Сенсация в Турине. Ювентус - Эмполи 1:1 (2:4 пен.). Видеообзор матча

    • "Ювентус" вылетел из Кубка Италии, покинув турнир на стадии четвертьфинала после домашнего поражения от "Эмполи".

    Основное время игры закончилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались гости.

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    Кубок Италии. 1/4 финала

    Турин. "Алльянц Стадиум"

    "Ювентус" – "Эмполи" 1:1 (2:4 пен.)

    Голы: Тюрам 66 – Мале 24

    Пенальти: Влахович 0:0 (неточно), Хендерсон 0:1, Коло Муани 1:1, Куаме 1:2, Локателли 2:2, Какаче 2:3, Йилдиз 2:3 (вратарь), Мариануччи 2:4

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