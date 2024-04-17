Овечкин – о выходе в плей-офф: «До сегодняшнего вечера ситуация была сумасшедшей»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после выхода команды в плей-офф НХЛ.

«Весь год мы боролись со множеством сложных моментов, травмами, обменами, но мы продолжали верить. Самое главное – это вера. Мы все верим друг в друга. Тот опыт, который мы приобрели в прошлом месяце, поможет нам. Это поможет тренерскому штабу, потому что Карб впервые выйдет в плей-офф в качестве главного тренера. Для нас это огромный шаг.

В раздевалке было потрясающе. Нам понравился этот процесс. Он был особенным. Вот почему мы играем в хоккей.

Мы собираемся насладиться этим моментом сегодня вечером, потом завтра, а затем вернуться к работе. Никогда не знаешь, что произойдет в плей-офф. Это другой хоккей, другая атмосфера. Все будут на другом уровне. Я очень взволнован.

Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф. До сегодняшнего вечера ситуация была сумасшедшей», – приводит слова Овечкина RMNB.

В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции. 38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник