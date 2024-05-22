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Футбол

Спортдиректор Барселоны встречался с Фликом, хотя вопрос с Хави остается открытым

Спортивный комитет встретится с Хави, чтобы оценить его работу за сезон

Спортдиректор Барселоны встречался с Фликом, хотя вопрос с Хави остается открытым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Спортдиректор "Барселоны" Деку встретился с немецким тренером Ханси Фликом и его агентом Пини Захави.

    По информации издания SPORT, они обсуждали возможное трудоустройство специалиста в "Барселоне" в случае увольнения Хави Эрнандеса.

    Отметим, в следующий понедельник, после завершения чемпионата Испании, спортивный комитет испанского клуба встретится с Хави, чтобы оценить его работу за сезон и принять решение относительно его будущего.

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